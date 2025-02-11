AB temsilcisinden Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin devam etmesi çağrısında bulundu: “Daha fazla savaş daha fazla trajedi anlamına gelecektir”

Koopmans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ateşkesin "acı çeken sayısız masum insanın güvenliği için özgürlük ve umudun başlangıcı" anlamına geldiğini ifade etti. AB yetkilisi, "Bu anlaşma eksiksiz ve yeni koşullar olmaksızın uygulanmalıdır. Daha fazla savaş sadece daha fazla insan yapımı trajedi anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.



HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.