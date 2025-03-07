AB Türkiye ile savunma iş birliğini artırmak istiyor

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Costa, bu sabah video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir'i dün Brüksel'de düzenlenen Ukrayna ve Avrupa'nın savunması konulu zirveyle ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

"Benzer düşünen NATO ortaklarıyla iş birliğimiz uluslararası güvenlik için hayati önem taşıyor. Ukrayna için de. Savunma konusundaki ortak çabalarımızı artırmak için de." ifadelerini kullanan Costa, "Avrupa'daki ve Atlantik'in ötesindeki ortaklarımızla birlikte Ukrayna'yı desteklemek adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen de Avrupa halkının savunulması ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliği için hazırladıkları "Rearm Europe" ismi verilen savunma planıyla bu alanda çabaları hızlandırdıklarını bildirdi.

Videokonferans toplantısına von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.