AB, Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

UKRAYNA TAHILININ İHRACI

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye'nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB'nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.