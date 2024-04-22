AB ülkelerinden İran kararı: Yaptırımlar genişletilecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında bu ülkeye karşı aldıkları yeni yaptırım kararını duyurdu.

YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLECEK

Borrell, "İran'a karşı mevcut dron yaptırımları rejimimizi, füzeleri ve onların Rusya'ya transferini kapsayacak şekilde genişletmek için siyasi bir anlaşmaya vardık. Ayrıca, bu çerçevenin coğrafi alanını genişletip, dron ve füzelerin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve Kızıl Deniz bölgesine transferine de uygulamaya karar verdik." diye konuştu.