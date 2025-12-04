AB uyuşturucu kaçakçılarını uzaydan gözetleyecek

AB Komisyonu, yeni AB Uyuşturucu Stratejisi ve Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Eylem Planı'nı sundu. Plandaki stratejiler, uluslararası işbirliğini artırmak, yasa dışı uyuşturucu ithalatını durdurmak, üretim tesislerini kapatmak, gençlerin suç örgütlerine katılımını engellemek ve uyuşturucuyla ilgili şiddetle mücadele etmek için adımları içeriyor.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Bunun yanı sıra AB ülkeleri, kara, deniz veya hava yoluyla kaçakçılık rotalarını daha iyi izlemek ve engellemek için gümrükler, kurumlar ve özel sektörle birlikte çalışacak. Böylece, posta yoluyla gönderilen uyuşturucuları bulmak için en son teknolojiler ve yapay zeka kullanılacak, havacılık izlenecek.

'SON TEKNOLOJİ KAYNAKLAR'

AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, planla ilgili yaptığı açıklamada, AB sınır koruma ajansı Frontex'in yüksek çözünürlüklü uydular ve dronlar da dahil olmak üzere "son teknoloji kaynaklara" sahip olacağını söyledi. AB Komisyonunun, 2026 yılında araştırmaları artırmak ve en son teknolojileri test etmek üzere bir "Güvenlik ve İnovasyon Kampüsü" kuracağını da duyuran Brunner, "Uyuşturucu baronlarına ve örgütlerine net bir mesaj gönderiyoruz: Avrupa size karşı koyuyor." dedi.

ORAN HER YIL ARTIYOR

AB'de ele geçirilen uyuşturucu miktarının 2013 ila 2023 yıllarında önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Brunner, yetkililerin 2023 yılında 419 ton kokain ele geçirdiğini, bunun bir önceki on yıla göre 6 kat fazla olduğunu belirtti. Brunner, "meselenin sadece uyuşturucu olmadığını", yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığının "kan dökülmesi, şiddet, yolsuzluk ve toplumsal zararı" da beraberinde getirdiğini vurguladı.

'GENÇLERİ KORUMAK ADINA'

Ayrıca Avrupa genelindeki uzmanlar bir araya getirilerek "gençlerin uyuşturucu kaçakçılığına çekilmesini engellemek" amacıyla AB çapında bir platform başlatılacak. Avrupa, özellikle Belçika ve Hollanda'da giderek karmaşıklaşan kaçakçılık ağları ve artan uyuşturucu kaynaklı şiddetin yanı sıra kokain, sentetik uyarıcılar ve yüksek etkili opioid maddelerin daha kolay bulunabilir hale gelmesiyle mücadele ediyor.