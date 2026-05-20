AB ve NATO'dan Rusya'nın 'vururuz' tehdidine rest: "Avrupa güçle karşılık verecek!"

"BASKIYI ARTIRACAĞIZ" AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Rusya'nın tehdit ve provokasyonlarının hibrit savaş taktiklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bunlar, AB'nin tamamına yönelik tehdit oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu. AB'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ortak çabalarını hızlandıracağına dikkati çeken Costa, "Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız ve sebepsiz saldırı savaşını sona erdirmesi için üzerindeki baskıyı artıracağız." mesajını verdi.

"RUSYA'NIN SUÇLAMALARI SAÇMALIK" NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın suçlamalarının "saçmalık" olduğunu söyledi. Rutte, "Eğer dronlar Ukrayna'dan geliyorsa, bunun nedeni Ukrayna'nın Letonya, Litvanya veya Estonya'ya bir dron göndermek istemesi değildir. Bunun nedeni Rusya'nın pervasız ve yasa dışı tam kapsamlı saldırısıdır." yorumunu yaptı.