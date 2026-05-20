AB ve NATO'dan Rusya'nın 'vururuz' tehdidine rest: "Avrupa güçle karşılık verecek!"
Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik dron saldırılarında Baltık topraklarını kullandığını, bu sebeple de Rusya'nın Baltık devletlerine yönelik açık tehditlerinin tamamen kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hiç şüphe olmasın. Bir üye devlete yönelik tehdit, tüm birliğimize yönelik tehdittir. Avrupa birlik ve güçle karşılık verecektir" vurgusunu yaptı.
Von der Leyen, AB'nin doğu kanadının güvenliğini tehlikeye atan dronlardan Rusya ve Belarus'un doğrudan sorumlu olduğunu belirterek, "Avrupa birlik ve güçle karşılık verecektir. Doğu kanadımızın güvenliğini güçlü kolektif savunma ve her düzeyde hazırlıkla güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.