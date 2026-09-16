AB yapay zekanın karanlık yüzüne dikkat çekti: Kapasiteleri arttıkça riskler daha belirgin hale geliyor

Yapay zekanın ekonomi ve güvenlik açısından temel teknolojilerden biri haline geldiğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'nın bu teknolojiden toplumun yaşam kalitesini ve üretkenliğini artırmak için en üst düzeyde yararlanmak istediğini söyledi.

"YAPAY ZEKA ÖNEMLİ RİSKLER BARINDIRIYOR"

Von der Leyen, yapay zekanın doğru biçimde geliştirilmesi halinde insanlığa büyük yararlar sağlayabileceğini ancak bu güçlü teknolojinin önemli riskleri de barındırdığını belirtti.

Yapay zekanın taşıdığı riskler ele alınmadan teknolojinin potansiyelinden tam olarak yararlanılamayacağını vurgulayan von der Leyen, "En gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesi arttıkça söz konusu riskler de daha belirgin hale geliyor. Geliştirilmekte olan modeller, daha önce mümkün olabileceğini hiç düşünmediğimiz düzeylerde bilgisayar korsanlığı yapılmasına imkan sağlayacak." diye konuştu.

Kendi kendini geliştirebilen yapay zeka modellerinden kaynaklanan tehlikelerin giderek daha görünür olduğunu anlatan von der Leyen, yapay zeka ajanlarının kendileri için belirlenen ortamların dışına çıkması veya sistemlere zararlı kod yerleştirmesi gibi olayların karşılaşılabilecek risklere ilişkin ilk işaretler olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, ileri düzey yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketlerin yöneticilerinin de kendi kendini sürekli geliştirebilen modellerin ilerleme hızının kontrol altına alınması gerektiği uyarısında bulunduğuna işaret etti.

"Bu teknolojiyi geliştirenler açık biçimde konuşuyorsa bizim de aynı açıklıkta hareket etmemiz gerekiyor." diyen von der Leyen, AB Yapay Zeka Yasası'nın gerekli güvenlik tedbirlerinin oluşturulması açısından kritik önemde olduğunu söyledi.