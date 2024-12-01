AB Yetkilileri Ukrayna’da: Putin’den rekor düzeyde savunma harcaması

AVRUPA BİRLİĞİ YETKİLİLERİ UKRAYNA'DA

Öte yandan, yeni Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB dış politika şefi Kaja Kallas, pazar günü Kiev'e geldi ve Ukrayna'ya güçlü bir destek mesajıyla göreve geldikleri ilk günü kutladı. Ziyaretleri, Kiev'in Donald Trump liderliğindeki yeni bir ABD yönetiminden ne bekleyebileceğine dair şüphelerin derinleştiği bir zamanda gerçekleşti.

Costa, X'te kendisinin, Kallas'ın ve AB genişleme şefi Marta Kos'un bir fotoğrafıyla birlikte "Savaşın ilk gününden itibaren AB Ukrayna'nın yanında durdu. Görev süremizin ilk gününden itibaren Ukrayna halkına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.