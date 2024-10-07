AB Yüksek Temsilci Borrell'den "İsrail'e silah ambargosu" çağrısına destek

Bölgede önceliğin siyasi çözüme geri dönmek olduğunu ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahlara ambargo uygulanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına sert çıkmış, vekilleri ve başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Elysee Sarayı'ndan Netanyahu'nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesi kullanılmıştı.