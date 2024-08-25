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Giriş Tarihi: 25.8.2024 01:21 Son Güncelleme: 25.8.2024 01:37

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkler Afrika'dan bizi kovdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve ticari alanlarda Afrika'da attığı adımları hedef aldı. Libya'da eskiden Fransız ve İtalyan askerlerinin varlığından söz eden Borrell, "Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkler Afrika’dan bizi kovdu

Türkiye ve Libya arasındaki askeri işbirliği, son dönemde önemli bir ivme kazandı. Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri destek ve eğitim faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri de güçlendirmiş durumda. Ancak bu ortaklık Avrupa'yı olduça rahatsız ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Libya ortaklığını hedef alan açıklamalarda bulundu. Afrika'da olup bitenlere karşı endişelenilmesi gerekitğini belirten Borrell, "Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her zaman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var." dedi.

Çarpıcı bir itirafta da bulunan Borrell şöyle konuştu:

"Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil."

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkler Afrika'dan bizi kovdu
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