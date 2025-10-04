Mahmud Abbas duyurdu: Filistin Devleti için geçiş anayasası

Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından bir yıl içinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını vurgulayan Abbas, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini bildirdi.

SİYASİ KATILIM ŞARTI: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Abbas, yeni seçim kanunlarının geçici anayasa hükümlerine dayanarak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası meşruiyet kararlarına ve iki devletli çözüm ilkesine uymayan parti veya bireylerin aday olamayacağını belirtti.

EĞİTİMDE UNESCO STANDARTLARI

Abbas ayrıca hükümete, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarına uygun yeni eğitim müfredatlarının iki yıl içinde hazırlanması talimatını verdi.