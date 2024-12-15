ABC News’ten Trump’a 15 milyon dolar iftira tazminatı

ABC News ile Trump'ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, ABC News ve sunucu George Stephanopoulos, Donald Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık bir şekilde özür yayımlamayı kabul etti.

Televizyon kuruluşu ayrıca davacı tarafın avukatlık ücretleri olarak 1 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.