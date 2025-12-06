ABD 3 ülkeye olası silah satışına onay verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, İtalya ve Danimarka'ya olası silah satışına onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) açıklamasına göre, Güney Kore'nin hava savunma kabiliyetini artırmak amacıyla 111,8 milyon dolarlık olası GBU-39/B küçük ölçekli bomba ve ilgili ekipman satışına izin verildi.
İTALYA'YA UZUN MENZİLLİ JASSM-ER FÜZELERİ
Açıklamada, İtalya'ya 301 milyon dolar değerinde JASSM-ER uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman satışının onaylandığı ifade edildi.
DANİMARKA'YA 3 MİLYAR DOLARLIK DEV KOMUTA SİSTEMİ
Danimarka'ya ise 730 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 gelişmiş havadan havaya füzeler ile birlikte 3 milyar dolar tutarında entegre muharebe komuta sistemi satışına da onay verildiği belirtildi.