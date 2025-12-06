ABD 3 ülkeye olası silah satışına onay verdi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) açıklamasına göre, Güney Kore'nin hava savunma kabiliyetini artırmak amacıyla 111,8 milyon dolarlık olası GBU-39/B küçük ölçekli bomba ve ilgili ekipman satışına izin verildi.

İTALYA'YA UZUN MENZİLLİ JASSM-ER FÜZELERİ

Açıklamada, İtalya'ya 301 milyon dolar değerinde JASSM-ER uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman satışının onaylandığı ifade edildi.

DANİMARKA'YA 3 MİLYAR DOLARLIK DEV KOMUTA SİSTEMİ

Danimarka'ya ise 730 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 gelişmiş havadan havaya füzeler ile birlikte 3 milyar dolar tutarında entegre muharebe komuta sistemi satışına da onay verildiği belirtildi.