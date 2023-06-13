ABD, 4 ülkeden göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.

Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.