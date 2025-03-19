ABD 53 göçmen tır kasasında boğularak can vermişti: Karar çıktı

ABD'nin San Antonio kentinde mahkeme, müebbet hapis istemiyle yargılanan Felipe Orduna-Torres ve Armando Gonzales-Ortega hakkındaki davada karara vardı. Mahkeme, 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın sanıkları "göçmenleri ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmaktan" suçlu buldu

Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega hakkındaki mahkumiyet kararı 27 Haziran'da açıklanacak. Savcı Margaret Leachman, kararın ardından basına yaptığı açıklamada, Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega'nın "tırın klimasının çalışmadığını bilmelerine rağmen tehlikeyi görmezden geldiklerini" belirtti.