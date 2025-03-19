ABD 53 göçmen tır kasasında boğularak can vermişti: Karar çıktı
ABD'de mahkeme, Teksas eyaletinde 2022'de terk edilmiş bir kamyonun kasasında 53 göçmenin ölümüne ilişkin davada iki kişiyi "göçmen kaçakçılığı" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak için komplo kurmaktan" suçlu buldu.
ABD'nin San Antonio kentinde mahkeme, müebbet hapis istemiyle yargılanan Felipe Orduna-Torres ve Armando Gonzales-Ortega hakkındaki davada karara vardı. Mahkeme, 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın sanıkları "göçmenleri ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmaktan" suçlu buldu
Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega hakkındaki mahkumiyet kararı 27 Haziran'da açıklanacak. Savcı Margaret Leachman, kararın ardından basına yaptığı açıklamada, Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega'nın "tırın klimasının çalışmadığını bilmelerine rağmen tehlikeyi görmezden geldiklerini" belirtti.
NELER OLMUŞTU?
Yerel yetkililer, 28 Haziran'da San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.
Daha sonra kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirilmişti.
Göçmenlerin, yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.