ABD Adalet Bakanı protestocuları uyardı: Sizi parmaklıklar ardına atacağız

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Adalet geliyor" başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladı.

Bondi, Fredrick aleyhine 20 yıl hapis cezası istediklerini belirterek, tüm bu olayların kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle pazarlık yapılmayacağını söyledi.