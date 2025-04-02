ABD Adalet Bakanı protestocuları uyardı: Sizi parmaklıklar ardına atacağız
ABD’de milyarder Elon Musk’ın şirketi Tesla’ya yönelik tepkiler artıyor. Ünlü iş insanını protesto etmek amacıyla yapılan gösteri ve saldırılara Adalet Bakanı’ndan sert bir uyarı geldi.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Adalet geliyor" başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladı.
Bondi, Fredrick aleyhine 20 yıl hapis cezası istediklerini belirterek, tüm bu olayların kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle pazarlık yapılmayacağını söyledi.
Bondi, "Açıkça belirttim; Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız" ifadelerini kullandı.