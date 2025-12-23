Haberler

Dünya Haberleri

ABD Adalet Bakanlığı 30 bin yeni Epstein belgesini yayımladı!

ABD Adalet Bakanlığı 30 bin yeni Epstein belgesini yayımladı!

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılanması sürerken, hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında 30 bin yeni dosya daha paylaştı. Kamuoyu ise bazı dosyaların halen açıklanmamış olmasına yönelik tepkilerini sürdürürken, belglere ilişkin açıklamada, "Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 19:59

Amerikan kamuoyunda, Epstein dosyalarının tamamının yasanın belirttiği tarihte açıklanmamasına ilişkin tepkiler sürerken Adalet Bakanlığı yeni belgeler paylaştı. Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 30 bin yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu iddialar "asılsız ve yanlış" olarak tanımlanarak "Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluğu olsaydı, kesinlikle Başkan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olurdu." değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında, davayla ilgili tüm dosyaları en geç 19 Aralık'ta açıklama zorunluluğu bulunan Adalet Bakanlığını ve Trump yönetimini sert ifadelerle eleştirmeye devam etti.