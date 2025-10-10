ABD Adalet Bakanlığı: Trump’a dava açan New York Başsavcısı hakkında iddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianameye göre, James suçlu bulunursa her bir suç için 30 yıla kadar hapis, 1 milyon dolara kadar para cezası ve mal varlığına el konulması gibi cezalar alabileceği belirtildi.

JAMES: "BU, TRUMP'IN ÇARESİZ HAMLESİ"

Letitia James, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iddianameyi "Başkan'ın adalet sistemini silah haline getirme çabalarının yeni bir örneği" olarak nitelendirdi.