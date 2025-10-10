ABD Adalet Bakanlığı: Trump’a dava açan New York Başsavcısı hakkında iddianame hazırlandı
ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı 2023’te açılan emlak yolsuzluğu davasını yürüten New York Başsavcısı Letitia James hakkında “banka dolandırıcılığı” ve “yanlış beyanda bulunma” suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, James’in halkın güvenini ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.
Hazırlanan iddianameye göre, James suçlu bulunursa her bir suç için 30 yıla kadar hapis, 1 milyon dolara kadar para cezası ve mal varlığına el konulması gibi cezalar alabileceği belirtildi.
JAMES: "BU, TRUMP'IN ÇARESİZ HAMLESİ"
Letitia James, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iddianameyi "Başkan'ın adalet sistemini silah haline getirme çabalarının yeni bir örneği" olarak nitelendirdi.
TRUMP UZUN SÜREDİR HEDEF ALIYORDU
New York Başsavcısı James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini fazla gösterdiği suçlamasıyla 2023'te dava açmış, sonucunda Trump'a, çocukları Donald Trump Jr. ile Eric Trump'a ve şirketin eski mali işler müdürüne "emlak sektöründe hileli işler yaptıkları" gerekçesiyle para cezası verilmişti.
Trump, nisanda ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, James'i yolsuzlukla suçlamış ve görevinden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.
Federal Konut Finansman Ajansı Müdürü William Pulte da nisanda James'in, sahip olduğu iki evin kredi başvurularında usulsüzlük yaptığını öne sürmüş, ABD Federal Soruşturma Bürosu ise iddialar üzerine mayısta cezai soruşturma başlatmıştı.