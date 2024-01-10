ABD, afet bölgesine döndü

ABD'ninbüyük bir bölümünde etkili olan olumsuz hava koşulları 40 milyon kişiyi afet koşullarında yaşatıyor. 12 eyalette 418 bin ev ve işyerinin elektriği fırtına nedeniyle eksildi. Kuzeybatıda kar fırtınası nedeniyle halk sokağa bile çıkamazken doğu ve güney kıyılarında aşırı yağışlar, hortum oluşumları ve sert rüzgâr birçok eve ağır hasar verdi. Alabama'da hortumun çatısını uçurduğu evde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saateki hızı 100 km'ye kadar ulaşan kar fırtınasının ülkede bir hafta daha devam edeceği belirtildi. Kasırgaların sık görüldüğü Florida'da "kuvvetli rüzgâr, dolu ve ani sel tehlikesi" ihtimaline karşılık eyaletin 67 ilçesinin 49'unda olağanüstü hal ilan etti.