ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: “Türkiye iddialı bir bölgesel etki sağladığını gösteriyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, verdiği röportajda Türkiye-ABD ilişkilerine değindi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "çılgınlık" olarak nitelendiren Barrack, “Türkiye iddialı bir bölgesel etki sağladığını gösteriyor” dedi.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 00:10 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 00:20

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Türkiye-ABD ilişkilerindeki S-400 krizi ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusundaki anlaşmazlığı "çılgınlık" olarak nitelendirmesi ve Rusya'dan alınan S-400 meselesinin aylar içinde çözülebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soru alan Barrack, "Uzun süredir devam eden bu çıkmazı 'çılgınlık' olarak nitelendirmek, net bir şekilde sağduyulu bir yaklaşımdır. Bu, yönetimin neden çözüm arayışında haklı olduğunu tam olarak ortaya koyuyor. Rusya ve Çin'e karşı NATO içinde birlik, ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarıdır" dedi.

"S-400 MESELESİ AYLAR İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR VE ÇÖZÜLMELİDİR" Türkiye'nin kritik Amerikan varlıklarına ev sahipliği yapan, NATO misyonlarına katkıda bulunan ve ortak tehditlere karşı koyan hayati bir müttefik olduğunu söyleyen Barrack, "S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve F-35 programından çıkarılma, ilişkileri gereksiz yere zora sokarken Rusya bundan fayda sağlamıştır. S-400 meselesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceği hassas diplomasi sayesinde ve Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiler temelinde aylar içinde çözülebilir ve çözülmelidir" dedi. Bu meseledeki herhangi bir çözümün ABD'nin savunma politikası ve askeri programlarına ilişkin kuralları belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) 1245. maddesini karşılayacağını söyleyen Barrack, "Bu da Rus yapımı S-400 sisteminin sahipliğinin ve operasyonel kullanımının doğrulanabilir şekilde sona erdirilmesi anlamına gelir. Ayrıca Savunma ve Dışişleri bakanlarının hassas F-35 teknolojisinin tehlikeye girmediğini teyit eden resmi sertifikasyonlarını gerektirir" ifadelerini kullandı.