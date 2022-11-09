ABD ara seçimlerinde iki eyalette sandıklar kapandı

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere önümüzdeki saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Üç farklı saat dilimi olması nedeniyle, ABD doğu yakası saatiyle ilk sandıkların 18.00'de kapanmasına karşın, kıtanın en batısında yer alan Alaska eyaletinde oy verme işlemine 7 saat daha devam edilecek.

8 KASIM ARA SEÇİMLERİ

Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için Indiana ve Kentucky dışında oy kullanmaya devam ediyor.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.