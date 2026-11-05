ABD ara seçimlerinde son durum: Temsilciler Meclisi’nde hangi parti kaç sandalyeye sahip?

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımları sürerken Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 31 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 48 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.