ABD aşırı sağcı Yahudilere yasak getiriyor! Biden’ın sözleri ülke medyasında tartışılıyor

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor. Biden, 18 Kasım'da Washington Post gazetesinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazdığı makalede, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik "aşırılıkçı şiddetin" durması gerektiğini belirterek, "ABD kendi adımlarını atmaya hazırdır, buna, sivillere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesi de dahildir." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine ülkede, Batı Şeria'daki "aşırılıkçılara" yönelik düzenlemeler gündeme geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olarak, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik saldırılarından duydukları endişeyi dile getirdiklerini kaydetti.

Finer, "Başkan'ın (Biden) da belirttiği ve şu anda üzerinde çalıştığımız gibi, ABD, Batı Şeria'da masumlara yönelik şiddetten sorumlu kişilere karşı birtakım adımlar atacak, buna bu kişilerin ABD vizesi almasının yasaklanması da dahil." dedi.

Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, CBS'e verdiği röportajda, Biden'ın Batı Şeria'daki şiddet olaylarına karşı adım attığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Van Hollen, "Biden'ın, (Batı Şeria'da) masum sivillere yönelik şiddet geçmişi olan kişilere vize kısıtlaması getirilmesi planını tamamen destekliyorum. Bu çok önemli bir ilk adım." ifadesini kullandı.