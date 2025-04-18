ABD askeri Suriye’den kademeli çekilmeye başladı

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Washington yönetiminin, Suriye'nin kuzeydoğusundan yüzlerce askerini çekmeye başladığını bildirdi. İki üst düzey ABD yetkilisine dayandırılan haberde, ordunun kuzeydoğudaki 8 küçük operasyon üssünden 3'ünü kapattığı, asker sayısını ise 2 binden bin 400'e düşürdüğü belirtildi. Yetkililer, Amerikalı komutanların 60 gün sonra ek kesintiler yapılıp yapılmayacağını değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca yetkili, komutanların Suriye'de en az 500 asker tutulmasını tavsiye ettiğini de vurguladı. Haberde, asker azaltma kararının, bölgedeki komutanların küçük üsleri kapatıp birleştirme önerileri üzerine Pentagon ile CENTCOM onayıyla alındı.

ABD Başkan Donald Trump, ocak ayı sonlarında, ABD'nin Suriye'deki askerler konusunda "bir karar vereceğini" belirterek, "Biz Suriye'ye dahil değiliz. Suriye kendi karmaşasının içinde. Orada yeterince karmaşa var. Bizim dahil olmamıza ihtiyaçları yok" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İsrail basınında hafta başında yayımlanan bir haberde, Washington'un 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv'e bildirdiği öne sürülmüştü. Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığını da kaydetmişti. Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği belirtilmişti.