ABD askerleri Litvanya’da kaybolmuştu: Cansız bedenleri bulundu
Litvanya’da eğitim tatbikatına katılan ABD askerleri Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarında kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında 63 tonluk ordu aracı bataklığa batmış halde bulunmuştu. Yakın zamanda da kayıp askerlerin cesetlerine ulaşıldı.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda, eğitim sırasında 4 ABD askerinin kaybolduğunu bildirmişti.
Açıklamada, taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 askerin kaybolduğu ve Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatıldığı kaydedilmişti.
Arama çalışmaları sırasında 3. Piyade Tümeninin 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibinde görevli askerlerin 25 Mart'ta hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu, M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.
ABD ASKERLERİ ÖLÜ BULUNDU
Yakın zamanda da kayıp 4 askerden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığının internet sitesinden yapılan yeni yazılı açıklamada, bataklıktan çıkarılan araçta 3 askerin ölü bulunduğu, kayıp dördüncü asker içinse arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ABD, Litvanya ve Polonya güçlerinin yanı sıra ABD Donanması dalgıçlarının katıldığı çok uluslu bir arama çalışması sonucunda, 63 tonluk askeri aracın bulunduğu yerden çıkarıldığı kaydedildi.