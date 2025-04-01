ABD askerleri Litvanya’da kaybolmuştu: Cansız bedenleri bulundu

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Litvanyalı personelle ortak arama operasyonlarının devam ettiği ve NATO'nun da çalışmalara katkıda bulunduğu belirtilirken, 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Christopher Norrie, "Arama herkes evine dönene kadar bitmeyecek." ifadesini kullandı.

ABD kuvvetleri, Litvanya'da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.