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Giriş Tarihi: 28.1.2025 16:30

ABD askerleri Suriye’de görüntülendi: Köprü onarımı sırasında mevzilendiler

Suriye’deki Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Nehri üzerinde yıktığı Harbi Köprüsü’nü sivillerin geçişi için onardığı sırada ABD askerleri de köprünün başında mevzilendi.

AA
ABD askerleri Suriye’de görüntülendi: Köprü onarımı sırasında mevzilendiler

Suriye'de Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin yıktığı, kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü sivillerin kullanabilmesi için onarmaya başladı.

Köprünün onarım çalışmaları sırasında ABD ordusu, 4 zırhlı araç, onlarca asker ve 2 iş makinesiyle bölgeye gelerek gözlem yaptı.

Anadolu Ajansı (AA), ABD askerlerinin, köprünün başında mevzilenerek namlularını bir süre Suriyeli güvenlik güçlerine doğrulttuğu anları görüntüledi.

Fırat Nehri'nin içinden geçtiği Deyrizor'un batısı Şam yönetiminin kontrolünde bulunurken, doğusu ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde.

Harbi Köprüsü, Deyrizor kentinin iki tarafını birbirine bağlayan bir köprü konumundaydı.

AA ekibi, ABD askerlerinden bazılarını görüntüledi.

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ABD askerleri Suriye’de görüntülendi: Köprü onarımı sırasında mevzilendiler
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