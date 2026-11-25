‘ABD askerleri Suriye’ye dönecek’ iddiası
İNGİLTERE merkezli Reuters ajansına konuşan 5 farklı kaynağa göre ABD ordusu yeniden Suriye'ye konuşlanabilir. ABD askerlerinin, Esad sonrası Suriye ordusuna mayın temizleme ve mühimmat imhası eğitimi vermeyi tartıştığı kaydedildi. İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da yer alabileceği plana karşı ABD içerisinde yasal engellerin ele alındığı ileri sürüldü. Şam yönetiminde ise ABD askerlerinin geri gelmesine dair şüpheci yaklaşanların da olduğu belirtildi.
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