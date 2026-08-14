ABD askerlerinde Hürmüz sendromu

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ortadoğu'da görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi.

Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadan denizde kalan uçak gemisinde görevli yaklaşık 5 bin personelin tükenme noktasına geldiği ve bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi. San Diego'da deniz kuvvetleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi.

AĞIR YAŞAM KOŞULLARI

ABD Kongre Üyesi Mike Levin, gemideki yaşam koşullarına dikkat çekerek duşların küflendiğini, tuvaletlerin bozuk olduğunu, haftalarca çamaşırhanelerin çalışmadığını ve sıcak su kesintileri yaşandığını ifade etti.

Levin ayrıca sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini, yetersiz gıda temini nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığını belirtti. İddiaların ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti.