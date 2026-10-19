ABD askerlerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'nin Daegu kentinde askeri araç kaza yaptı. Olay nedeniyle 1 Güney Kore askeri hayatını kaybetti, 2'si ABD personeli 3 asker yaralandı.

ABD askerlerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yonhap ajansının yerel polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin Daegu kentinde ABD Kore Kuvvetlerini (USFK) taşıyan askeri araç sabah saatlerinde kaza yaptı.

Aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri yaşamını yitirirken, 2 ABD askeri personeli ve 1 Güney Kore askeri de yaralandı.

Polis yetkilileri, kazaya ilişkin USFK'nin bilgilendirildiğini ve olayın ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KORE #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!