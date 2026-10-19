ABD askerlerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Güney Kore'nin Daegu kentinde askeri araç kaza yaptı. Olay nedeniyle 1 Güney Kore askeri hayatını kaybetti, 2'si ABD personeli 3 asker yaralandı.
Yonhap ajansının yerel polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin Daegu kentinde ABD Kore Kuvvetlerini (USFK) taşıyan askeri araç sabah saatlerinde kaza yaptı.
Aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri yaşamını yitirirken, 2 ABD askeri personeli ve 1 Güney Kore askeri de yaralandı.
Polis yetkilileri, kazaya ilişkin USFK'nin bilgilendirildiğini ve olayın ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.
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