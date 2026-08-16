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ABD askerlerinin başına para ödülü! İran'dan gerilimi tırmandıracak adım

ABD askerlerinin başına para ödülü! İran'dan gerilimi tırmandıracak adım

İran Ordu Komutanı Amir Hatemi, ABD ve İran arasında bölgede tırmanan gerilime ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. ABD askerlerini etkisiz hale getiren ya da yakalayarak ordularına teslim eden İran vatandaşlarına 30 bin dolar tutarında para ödülü verileceğini bildiren Hatemi, söz konusu eylemin bir kadın tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ödül miktarının iki katına çıkarılacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2026 20:03 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2026 20:18

ABD-İran arasındaki kriz sürerken, İran ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ordu Komutanı Emir Hatemi, katıldığı bir etkinlikte ABD askerlerini etkisiz hale getiren veya yakalayan İran vatandaşlarına 30 bin dolara tekabül eden para ödülü verileceğini açıkladı.

30 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDU İranlı komutan söz konusu uygulamanın "mali mücadeleye katılmaya yönelik yoğun talep" üzerine hazırlandığını belirterek, "Her kim saldırgan bir Amerikan askerini öldürür veya yakalayıp teslim ederse, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu 30 bin dolar tutarında bir ödül verecek. Bu eylemi gerçekleştiren cesur İranlı kadınlara ise ödülün iki katı verilecek" ifadelerini kullandı.