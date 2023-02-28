ABD asrın felaketini tartışıyor

Dünya medyası Türkiye'de yaşanan çifte depremi yakından incelemeye devam ediyor. Son olarak ABD merkezli New York Times gazetesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremleri ele alan geniş bir analiz yayınladı. Haberde Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin olduğu Doğu Anadolu Fay Hattı değerlendirildi. Doğu Anadolu Fay Hattı ile California'da bulunan San Andreas Fayı'nın aynı özelliklere sahip olduğu hatırlatılan haberde Türkiye'de meydana gelen depremlerin ABD'ye çok şey öğretebileceği yazıldı.Haberde ABD Jeoloji Araştırmaları'nda danışman olarak görev yapan Ross Stein'in "Türkiye'deki depremlerden ciddi anlamda bilgiler edineceğimiz konusunda şüphe yok" sözlerine yer verildi. Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde artçı şokları inceleyen araştırmacı Debi Kilb de ilk depremden hemen sonra meydana gelen 7.5'lik depremin olağandışı olduğunu söyledi. "7.5'lik ikinci deprem, beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü" diyen Kilb edindikleri bilgilerin San Andreas'a uygulanabileceği görüşünü dile getirdi. Cornell Üniversitesi'nde profesör olan Judith Hubbard ise San Andreas'taki bir deprem, kırılmaya hazır başka bir fayı tetiklerse, "Bekleyebileceğinizden çok daha büyük bir fayı parçalayabilir" dedi.BirleşmişMilletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yaptığı ziyaretin ardından "Mozambik'teki İdai kasırgasını da gördüm ancak daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadım" dedi.Etiyopyalıların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlattıkları yardım kampanyasında, 10 milyon Etiyopya biri (3.5 milyon lira) toplandı.