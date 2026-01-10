ABD ayakta

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin bir kadını aracında silahla vurarak öldürmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde halk, polis şiddetini protesto ediyor.

OLAYLAR BÜYÜYEBİLİR

İç Güvenlik Bakanlığı, kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Ancak ortaya çıkan bir görüntüde 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Nicole Good'un vurularak öldürüldüğü olayda, ateş eden ICE görevlisinin ilk kurşunu aracın kendisini geçtiği sırada sıktığı görüldü. Söz konusu görüntünün gösterileri daha da şiddetlendireceği yorumu yapıldı.

BİRİMLER ARASI GÜÇ ÇEKİŞMESİ

Söz konusu protestolara katılan göstericilerden Amy Aponte, yaşananlardan endişe duyduklarını dile getirerek "Bizim için adalet, ICE'nin sokaklarımızda olmaması ve daha fazlası anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Göçmen hakları aktivistleri katıldığı protestolarda olayın kabul edilemez olduğu mesajı verildi. ICE, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin seçim kampanyasının temel vaatlerinden biri olan toplu sınırdışı etme girişiminin yürütülmesine öncülük ediyor. Kadını silahla öldüren ICE polisinin daha önce Irak'ta savaştığı bildirildi. Öte yandan ABD'de ICE ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) arasında güç savaşı yaşadığı ileri sürüldü. ABD medyasına göre soruşturmaya FBI el koydu, ancak ICE'nın kanıtları vermediği öne sürüldü. Daha önce de Trump'ın görevlendirdiği Ulusal Muhafızlar ile yerel güvenlik arasında güç çekişmesi yaşanmıştı.