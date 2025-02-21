ABD, barış şartlarını Avrupa ve Ukrayna’ya dayatmayacak

New York Times, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rusya heyetleri arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik toplantısının ardından bazı Avrupalı yetkililerle söz konusu görüşmeyi istişare ettiği telefon temaslarının detaylarına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ABD-Rusya müzakereleri sonucunda ulaşılacak herhangi bir ikili anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma planının bulunmadığı kaydedildi. BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale ise 2025'te Ukrayna'da nüfusun yüzde 36'sı olan 12.7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.