ABD başaramadığı plana geri dönüyor

ABD yönetiminin İran'a yönelik saldırıları 13 gündür aralıksız sürüyor. Tahran hükümeti de misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. İngiliz basınına göre ise ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran'a karşı savaşta A Planı'na geri döndü. Washington yönetimi İsrail'in peşinden 28 Şubat tarihinde savaşı başlattığında "İran rejimini iki günde çökertme" ihtimali üzerinde duruyordu. Hedef, İran'ın üst düzey kadrosunu öldürüp ülkede iç karışıklık başlatmaktı. Ancak geçen süre içerisinde ABD ordusu ağır hasarlar aldı, İran'da rejim çökmedi, küresel enerji krizi patladı, ABD ekonomisi savaştan büyük kayıplar yaşamaya başladı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İngiliz basınına göre ABD hükümeti yaşanan tüm başarısızlığa rağmen yeniden İran'da rejim değişikliği planına geri döndü. Bu kapsamda önümüzdeki bir ay içerisinde İran'a yönelik ABD'nin kara harekatının ihtimal dahilinde olduğu ileri sürüldü. Öte yandan İngiltere'den kalkan jetlerin İran'a yönelik saldırı düzenlemesi sonucu Tahran'dan, ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerinin "meşru hedef" olarak görüldüğü açıklandı. Dün ayrıca İran Devrim Muhafızları, sivil bölgelerde gizlenen ABD askerlerini hedef alacağını duyurmasının ardından Bahreyn'e saldırı düzenledi. Bahreyn ordusu, saldırının sivil yerleşimlere yönelik olduğunu öne sürerek İran'a tepki gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör