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Giriş Tarihi: 29.3.2023

ABD basını: Ankara dış politikada öne çıkıyor

ABD basını: Ankara dış politikada öne çıkıyor
Türkiye'nin yürüttüğü dış politika, dünya basını tarafından yakından izleniyor. Son olarak Amerikan yayın kuruluşu CNBC, Türkiye'nin attığı adımları ele aldı. Haberde özellikle Türkiye savunma sanayiinin gelişimine dikkat çekildi. Yazıda Türkiye'nin özellikle İHA'larla birlikte dış politikada da öne çıktığı ifade edildi. Başta Bayraktar TB2'nin Ukrayna savaşındaki etkili rolüne vurgu yapıldı. CNBC yazısında, "Türk savunma sanayii şirketleri önümüzdeki yıllar boyunca NATO ülkelerinin envanterini yenilemek için gelen siparişlerle dolu" denildi.
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ABD basını: Ankara dış politikada öne çıkıyor
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