ABD basını: Biden tedavi görüyor

NEW York Times'ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023'ten Mart 2024'e kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etmiş. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun ziyaretlerine yönelik iddiaları cevapladı. Beyaz Saray, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıkladı.