ABD basını duyurdu: ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...

IRAK'TA GÖREV YAPMIŞLARDI

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

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