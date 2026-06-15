ABD basını duyurdu: ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...

ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının, California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi. Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

ABD basını duyurdu: ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...
AA

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi.

ABD basını duyurdu: ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...

"HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ"

Açıklamada, "Bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress uçağı, yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştü." ifadelerine yer verildi.

ABD basını duyurdu: ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...

UZUN MENZİLLİ BOMBARDIMAN UÇAĞI OLARAK GÖREV ALIYOR

Acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, müdahale çalışmalarının sürdüğü ve yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

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ABD basını duyurdu: ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok...

IRAK'TA GÖREV YAPMIŞLARDI

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#CALİFORNİA #LOS ANGELES #ABD

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