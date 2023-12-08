ABD basını: İsrail, Gazze’de başarısızlığa mahkûm

ABD'de yayınlanan Foreign Affairs dergisindeki bir analizde "İsrail Gazze'de başarısızlığa mahkûm" ifadelerine yer verildi. Derigide Chicago Üniversitesi Güvenlik Programı Direktörü Prof. Dr. Robert E. Pape'nin, İsrail'in Gazze'deki başarısız bombalama kampanyasına değindiği bir makalesini yayınladı. Pape, makalesinde 'toplu cezalandırma kampanyasının Hamas'ı hezimete uğratamayacağını' belirtti. Şarku'l Avsat'ın dergiden aktardığına göre Pape, "İsrail, Gazze'nin güneyine doğru ilerlerken hâlâ net bir hedeften yoksun. İsrailliler, yalnızca Hamas'ı hedef aldıklarını iddia etse de ayrımın olmaması, İsrail hükümetinin gerçekte ne istediği konusunda gerçek bir soruyu gündeme getiriyor" dedi.İsrail ordusu ise Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 418'e yükseldi.