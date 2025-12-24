ABD basını, İsrail’in SDG ile kirli planlarını yazdı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail'in Suriye yönetimini zayıflatmak için attığı gizli adımları ele aldı. Habere göre İsrail, Şam yönetiminin merkezi hâkimiyetini bozmak için Dürzileri silahlandırıyor, para sağlıyor ve eğitim veriyor. Habere göre İsrail ile Dürziler arasındaki kirli ittifakta terör örgütü SDG de birçok kez aracı oluyor.

HALEP'TE ATEŞKESE VARILDI

Önceki gün Şam'a giden üst düzey Türk heyetinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "SDG, İsrail ile koordinasyon içinde hareket ediyor" demişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden "bir milimetre dahi çekilmeyeceklerini" ileri sürdü.

Öte yandan Türkiye'nin de hamleleriyle iyice köşeye sıkışan SDG'nin önceki gece Halep kentine düzenlediği saldırı sonrası yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlandı. SDG, Halep'te sadece Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini işgal altında tutuyor.