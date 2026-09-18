ABD basını: OpenAI milyonlarca makaleyi izinsiz kullandı

The New York Times gazetesi ile diğer medya kuruluşlarının OpenAI'a karşı açtığı telif davası kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, şirketin milyonlarca makaleyi izinsiz kullanarak haber içeriklerinin yerini alabilecek ticari yapay zeka ürünleri geliştirdiği ileri sürüldü.

Belgelerde, OpenAI personeli arasında da yapay zekanın haber yayıncıları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler bulunduğu savunuldu.

"İNSANLIK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EMEK HIRSIZLIĞI"

ChatGPT'yi geliştiren ekibin başındaki Nick Turley'nin 2023'te yapay zekayı yayıncılar için "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirdiği, 2024'te ise yapay zeka ürünlerinin geliştikçe mevcut içeriklerin yerini daha fazla alacağını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca mahkeme belgelerinde, Microsoft çalışanlarının da şirket içi yazışmalarında yapay zeka modellerinin bu içerikleri kullanmasının "insanlık tarihindeki en büyük emek hırsızlığı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

OpenAI ise iddialara yönelik açıklamasında, kamuya açık içeriklerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasının telif hakkı kapsamında "adil kullanım" olduğunu savundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör