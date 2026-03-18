ABD basını: Rusya, İran’a uydu ve İHA desteği sağlıyor

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya, İran ile askeri iş birliğini genişleterek uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor.

İHA VE TAKTİKSEL DESTEK

Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara kritik parçalar verdiğini, böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırıldığını belirtti. Ayrıca Rusya, Ukrayna'da edindiği saha tecrübelerini ve taktik bilgileri İran'a aktarıyor.

RADAR VE SALDIRI STRATEJİSİ

İran, füze ve İHA saldırılarında ABD radarlarını devre dışı bırakmaya yönelik stratejiler uygularken, bu taktiklerin Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı kaydedildi. Bu sayede İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının başarı oranı artıyor.

Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.

Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.