Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD basını: Savaşın yeni cephesi Belarus
Giriş Tarihi: 29.11.2022

ABD basını: Savaşın yeni cephesi Belarus

ABD basını: Savaşın yeni cephesi Belarus
Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, savaşın yeni cephesinin Belarus olduğunu iddia etti. Haberde Ukrayna'daki bölgelere Belarus'ta konuşlu Rus birlikler ile takviye beklendiği kaydedildi. Öte yandan Avrupa ile ABD arasındaki çatlak derinleşiyor. Politico'ya konuşan Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililer, ABD'yi Ukrayna Savaşı'ndan kâr etmekle suçladı. AB yetkilileri, aşırı yüksek gaz fiyatları, silah satışları ve ticareti nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiriyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD basını: Savaşın yeni cephesi Belarus
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA