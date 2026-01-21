ABD basını: Trump, İran’a saldırı için ekibine baskı yapmaya devam ediyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın İran'a yönelik "kararlı" askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti.

İRAN'A SALDIRI PLANI RAFA KALKMADI

Gazetenin haberine göre Washington yönetimi, İran'a yönelik olası saldırı planlarını askıya almış değil. ABD'nin, bölgeye askeri unsurlar sevk etmeye devam ettiği ve askeri seçeneklerin masada tutulduğu belirtildi.

ABD hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın danışmanlarına İran konusunda sürekli baskı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, Trump'ın olası bir operasyonun hedeflediği etkiyi anlatırken defalarca "kararlı" ifadesini kullandığını ifade etti.

Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

Trump dün İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." demişti.