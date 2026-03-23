ABD basını: Türkiye, Mısır ve Pakistan arabulucu oldu! Barış için Ankara devrede

ABD ile İran arasında artan gerilimde diplomasi trafiği hız kazandı. ABD basınında yer alan iddialara göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu üç ülke arabuluculuk rolü üstlenerek tarafları masaya çekmeye çalışıyor.

TÜRKİYE DEVREDE

ABD merkezli Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür gerginliği azaltmak amacıyla ABD ile İran arasında arabuluculuk yapıyor.

ÜST DÜZEY TEMASLAR GERÇEKLEŞTİ

Haberde, üç ülkenin üst düzey yetkililerinin hem Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff hem de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı aktarıldı.

"İLERLEME KAYDEDİLİYOR"

ABD'li kaynak, yürütülen temaslara ilişkin "Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmelerin temel hedefinin savaşı sona erdirmek ve tüm çözülmemiş sorunları masada çözmek olduğu vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ: MISIRLI VE NORVEÇLİ MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Norveçli mevkidaşı Eide ile yaptığı telefon görüşmelerinde savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı.