ABD basını: Türkiye’den deniz devrimi

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği küresel başarı dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Bu kez ABD basını Türk Donanması'nın gösterdiği üstün başarıları ele aldı. National Interest isimli önde gelen derginin sitesinde Türkiye'nin geliştirdiği denizaltırı incelendi. Analizde Türkiye'nin Tip 214 Reis sınıfı denizaltılarını "deniz devrimi" olarak nitelendirildi. Türk Donanması'na özel tasarlandığına vurgu yapılan Reis sınıfının, hem Türkiye'nin savunma özerkliğini güçlendirdiği hem de bölgesel güç dengelerini etkileyecek bir unsur haline geldiği kaydedildi.

"Türkiye'nin deniz devrimi: Tip 214 Reis sınıfı denizaltı" başlıklı haberde, Reis sınıfı denizaltı programının 2006'da, yaşlanan Türk denizaltı filosunu yenileme ihtiyacından doğduğu belirtildi.

OSMANLI VURGUSU

Projenin 2014'te Osmanlı denizcilerini onurlandırmak amacıyla "Reis sınıfı" adını aldığı bilgisi verildi. ASELSAN, HAVELSAN ve STM gibi Türk savunma sanayii şirketlerinin programda önemli roller üstlendiğinin altı çizildi.