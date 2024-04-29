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Giriş Tarihi: 30.4.2024

ABD basını: Uçak gemisi yapan Türkiye yeni süper güç olacak

ABD basını: Uçak gemisi yapan Türkiye yeni süper güç olacak
ABD merkezli The National Interest dergisi, "Bir Sonraki Uçak Gemisi Süper Gücü Türkiye mi?" başlığıyla Türkiye'nin son zamanlardaki donanma yeteneklerine dikkati çekti. Savunma haberleri üreten The National Interest dergisinde yayımlanan bir yazıda, TCG Anadolu'nun ardından geliştirilen ikinci uçak gemisiyle, Türkiye'nin donanma kabiliyeti ele alındı. Yazıda, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılmasının ardından Türkiye'nin, ikinci uçak gemisini geliştirerek deniz kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.
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ABD basını: Uçak gemisi yapan Türkiye yeni süper güç olacak
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