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Giriş Tarihi: 15.2.2024 13:45

ABD basını yazdı! ABD ve bazı Arap ülkeleri "Filistin devleti planı" üzerinde çalışıyor

The Washington Post Gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

AA
ABD basını yazdı! ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin devleti planı üzerinde çalışıyor

The Washington Post'un ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ve Filistin arasında uzun vadeli bir barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtildi.

Haberde, Filistin devletinin kurulmasına yönelik kesin bir zaman çizelgesi için de çalışıldığı ve bunun gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedildi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası görüşmelerinin bu planlarla bağlantılı olduğu savunulan haberde, en az 6 hafta sürmesi öngörülen ilk ateşkes süresinin, bu planların kamuoyuna duyurulması, destek alınması ve ilk adımların uygulanmasına ilişkin zaman sağlayacağı ifade edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin Filistin devletini tanımanın ihtimaller arasında olduğunu söylediği ve ABD'nin Filistin devletini tanımasının Arap dünyasını, bu seferki çabaların farklı olacağına ilişkin ikna edebileceği vurgulandı.

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ABD basını yazdı! ABD ve bazı Arap ülkeleri "Filistin devleti planı" üzerinde çalışıyor
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