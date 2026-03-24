ABD basınında çarpıcı iddia: İran ile ABD arasında temas kuruldu!

ABD basınında çarpıcı iddia: İran ile ABD arasında temas kuruldu!

ABD basınının İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ile arasında temas kurulduğu iddia edildi. İran'ın savaşı sona erdirecek "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye hazır olduğunu bildirdiği aktarılırken söz konusu yetkili, nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanımının İran'ın hakkı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 18:57

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları askıya almasının ardından ABD basınının adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ve İran arasında temas kurulduğu öne sürülerek, İran'ın savaşı sona erdirecek "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi. İranlı yetkili, "Son günlerde ABD'nin inisiyatifiyle ABD ile İran arasında temas kuruldu; ancak bu henüz tam anlamıyla müzakere düzeyine ulaşmadı.

Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını ölçmek amacıyla çeşitli arabulucular aracılığıyla mesajlar iletildi. Ele alınan öneriler yalnızca ateşkes sağlamayı değil, ABD ile İran arasındaki çatışmaya son verecek somut bir anlaşmayı hedefliyor" dedi.