ABD basınından çarpıcı iddia: İran’daki askeri personelin ruh sağlığı çok kötü!

Haberde ayrıca USS Abraham Lincoln'deki denizciler ve ailelerinin gemideki temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklik, aylar süren kesintisiz görevler ve kötüleşen ruh sağlığı gibi sorunlara ilişkin şikayetlerde bulunduğu aktarıldı. Bazı denizcilerin ailelerinin ise yakınlarının gemiden denize atlamaya teşebbüs ettiğine ilişkin iddiaları basına taşıdığı belirtildi.

ABD'Lİ SENATÖRDEN SAVUNMA BAKANI HEGSETH'E MEKTUP

Habere göre ABD'li Senatör Richard Blumenthal, geçtiğimiz kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'ün yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaparak bir rekora imza attığını belirtti. Blumenthal'ın dün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao'ya bir mektup göndererek, uçak gemisindeki şartlara ilişkin iddialara dikkat çektiği kaydedildi. Blumenthal mektubunda, "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" ifadelerini kullandı.





Bakan Hegseth ise gemideki şartlara ilişkin iddiaların "tamamen yanlış yansıtıldığını" söyledi. ABD Savunma Bakanı, Panama ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her geminin, her mürettebatın ve her kaptanın, her an sağlayabileceğimiz tüm imkanlara sahip olduğundan emin oluyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürüyor. Bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde zorlu şartlarda ve daha az liman ziyaretiyle yaptıkları iş gerçekten inanılmaz" dedi.



Öte yandan, denizcilerin ailelerinin bu ayın başlarında ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde düzenlenen bir toplantıda Donanma Sekreteri Vekili Hung Cao'ya gemideki şartlarla ilgili şikayetlerini ilettiği aktarıldı.



Güvenlik kaynakları, USS George Washington ve beraberindeki taarruz grubunun Güneydoğu Asya'daki Malakka Boğazı yakınlarında bulunduğunu bildirdi.



USS Abraham Lincoln'ün yanı sıra USS George H.W. Bush uçak gemisinin de İran çatışması kapsamında bölgede konuşlandırıldığı biliniyor.