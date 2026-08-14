ABD basınından çarpıcı iddia: İran'daki askeri personelin ruh sağlığı çok kötü!
ABD basınında yer alan haberlerde, USS George Washington uçak gemisinin İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine konuşlandırılacağı öne sürüldü. Haberlerde, Lincoln'deki askeri personel ve uzaktaki ailelerinin gemideki temel ihtiyaçlar ile giderek kötüleşen ruh sağlığı şartlarına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtildi.
ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri kriz sürerken, ABD basınında İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine yeni bir uçak gemisinin görevlendirileceğine ilişkin haberler dikkati çekti.
ABD merkezli NBC News, adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS George Washington uçak gemisinin Lincoln'ün yerine geçmek üzere bölgeye doğru ilerlediğini bildirdi. Değişikliğin daha önceden planlanan bir görev çizelgesi kapsamında gerçekleştirileceği öne sürüldü.
Söz konusu değişikliğin İran savaşının sona ermesine ilişkin beklentilerin zayıfladığı ve ABD'li yetkililerin Orta Doğu'da konuşlu askerlerin "düşük moralinden" endişe ettiği bir dönemde gerçekleştiği öne sürüldü.