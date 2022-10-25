ABD basınından çarpıcı iddia: Muhammed Bin Selman Biden ile alay etti!

Gazeteye konuşan kaynaklara dayandırılan haberde, Muhammed bin Selman kapalı bir toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığıyla alay etti. Prensin eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğini ileri süren kaynaklar ve aynı zamanda Biden'ın gaflarıyla dalga geçtiğini belirtti.

Ancak bu iddia Prens Faysal tarafından yalanlandı. Faysal, yaptığı açıklamada, "İsimsiz kaynaklar tarafından ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Krallığın liderleri, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine olan inançları nedeniyle ABD başkanlarına her zaman en büyük saygıyı gösterdiler" ifadelerini kullandı.